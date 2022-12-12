Зе Элиас: «Тите полностью виновен в вылете бразильской сборной»

Бывший бразильский футолист Зе Элиас считает, что Тите полностью ответственен за неудачу сборной Бразилии, которой прочили победу в чемпионате мира, но которая вместо этого вылетела в четвертьфинале. После неудачи Тите подал в отставку с поста наставника сборной.

- Я хотел бы видеть полуфинал между сборными Аргентины и Бразилии. Но Хорватия заслужила успех, их тренер хорошо изучил слабые места бразильской сборной. А Тите ответить ему не сумел. Он полностью ответственен за произошедшее, - цитирует слова Зе Элиаса ITASportPress.

Сейчас в футбольной федерации Бразилии выбирают нового тренера для сборной.