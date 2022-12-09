Камоцци: «Хорватия сыграла в умный футбол»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о результате четвертьфинального поединка чемпионата мира – 2022 между сборными Хорватии и Бразилии. Подопечные Златко Далича отпраздновали победу в серии пенальти – 4:2. В игровое время была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

«Хорватия сыграла в умный футбол. Зная, что если будет играть в атакующий, то, скорее всего, проиграет. Но футбол хорош именно из-за этого - не всегда побеждает сильнейший», - передает слова Камоцци «Чемпионат».

За путевку в финал Хорватия поборется с победителем противостояния между сборными Аргентины и Нидерландов.