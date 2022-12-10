Дзюба: «Вот это рубка будет, если Хорватия с Аргентиной дойдут до пенальти»

Экс-нападающий «Спартака» и «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на выход сборных Аргентины и Хорватии в полуфинал чемпионата мира – 2022. Эти команды составили первую пару полуфиналистов мундиаля в Катаре.

«Два таких вратаря на пенальти, вот это была бы серия мощная. Хорош на пенальти у них вратарь. Вот это рубка будет, если Хорватия с Аргентиной дойдут до пенальти», - заявил 34-летний форвард в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что Хорватия и Аргентина отпраздновали победы в матчах ¼ финала в серии пенальти. «Клетчатые» одолели Бразилию, а «альбиселесте» - Нидерланды.