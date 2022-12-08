Чернышов рассказал, что может помочь Хорватии пройти Бразилию

Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов высказался о шансах сборной Хорватии в матче с Бразилией.

«Что поможет Хорватии пройти Бразилию? Довести матч до пенальти и опять выиграть в серии послематчевых ударов. В этом компоненте хорваты очень везучие (смеется)», — приводит слова Чернышова «Спорт День за Днем». При этом эксперт отметил, что сборная Бразилии является очень мощной командой, которая показывает отличную игру.

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Хорватии и Бразилии состоится завтра, 9 декабря, начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.