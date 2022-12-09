​Модрич и Каземиро совершили обмен футболками в перерыве

В пятницу вечером первую путёвку в полуфинал чемпионата мира – 2022 разыгрывают сборные Хорватии и Бразилии. Когда арбитр Майкл Оливер дал свисток на перерыв, полузащитники команд Лука Модрич и Каземиро совершили обмен футболками.

Модрич и Каземиро прекрасно знают друг друга. На протяжении долгих лет хорват и бразилец выступали за «Реал». В мадридском клубе они были частью выдающегося трио полузащитников вместе с немцем Тони Кроосом. Впрочем, летом уходящего года Каземиро принял новый вызов в своей карьере, сменив «Реал» на «Манчестер Юнайтед».

Следить за игрой Хорватия – Бразилия можно в текстовой трансляции.