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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Модрич и Каземиро совершили обмен футболками в перерыве

09 Декабря 2022 • 19:41 Комментировать
Хорватия
1:1
Бразилия
окончен после пенальти

В пятницу вечером первую путёвку в полуфинал чемпионата мира – 2022 разыгрывают сборные Хорватии и Бразилии. Когда арбитр Майкл Оливер дал свисток на перерыв, полузащитники команд Лука Модрич и Каземиро совершили обмен футболками.

Модрич и Каземиро прекрасно знают друг друга. На протяжении долгих лет хорват и бразилец выступали за «Реал». В мадридском клубе они были частью выдающегося трио полузащитников вместе с немцем Тони Кроосом. Впрочем, летом уходящего года Каземиро принял новый вызов в своей карьере, сменив «Реал» на «Манчестер Юнайтед».

Следить за игрой Хорватия – Бразилия можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Хорватии Лука Модрич Каземиро
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Окончен после пенальти
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1
1
8.00 4.80 1.42
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Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
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