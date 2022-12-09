Кузен Ловрена дал прогноз на матч Хорватии против Бразилии

Кристиан Ловрен, который является кузеном защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена, высказался о поединке против команды Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

«Прогноз на матч с Бразилией? 2:0 в пользу Хорватии. Забьют Ловрен и Перишич», - передает слова родственника защитника «Зенита» издание «Спорт-экспресс».

Матч Хорватии против Бразилии состоится в пятницу, 9 декабря. Начало – 18:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи состоится на Liveresult.ru.

Победитель данного противостояния сыграет в ½ финала против Аргентины или Нидерландов.