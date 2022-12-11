Винисиус: «В 2026 году Бразилия покорит мир»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о вылете своей национальной команды с чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре.

Напомним, в матче 1/4 финала мундиаля «пентакампеоны» уступили команде Хорватии (1:1, 2:4 — пен), завершив свои выступления на этом турнире.

Винисиус принёс извинения своей стране, отметив, что через четыре года Бразилия обязательно покорит мир.

«Мы потерпели неудачу в важный момент и всех подвели, простите… Спасибо вам за поддержку и любовь. Бразилия покорит мир в 2026 году, запомните это», — написал Винисиус в своих социальных сетях.

В полуфинальных матчах текущего мундиаля Хорватия встретится с Аргентиной, а Франция померится силами с Марокко. Игры 1/2 финала состоятся 13 и 14 декабря.