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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Винисиус: «В 2026 году Бразилия покорит мир»

11 Декабря 2022 • 10:47 Комментировать (2)
Хорватия
1:1
Бразилия
окончен после пенальти

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о вылете своей национальной команды с чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре.

Напомним, в матче 1/4 финала мундиаля «пентакампеоны» уступили команде Хорватии (1:1, 2:4 — пен), завершив свои выступления на этом турнире.

Винисиус принёс извинения своей стране, отметив, что через четыре года Бразилия обязательно покорит мир.

«Мы потерпели неудачу в важный момент и всех подвели, простите… Спасибо вам за поддержку и любовь. Бразилия покорит мир в 2026 году, запомните это», — написал Винисиус в своих социальных сетях.

В полуфинальных матчах текущего мундиаля Хорватия встретится с Аргентиной, а Франция померится силами с Марокко. Игры 1/2 финала состоятся 13 и 14 декабря. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии Винисиус Жуниор
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Комментарии (2)
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Booker
11 Декабря 2022 в 11:48
В 22 уже покорили.В 26 новые танцы разучите?
overkill666
11 Декабря 2022 в 11:01
как же они любят балаболить... то 20 празднований голов придумали, хотя их сначала забить нужно. то мы всех победим, то в 26 станем чемпионами мира... в итоге жиденько обделались в очередной раз.
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