Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на сегодняшние матчи 1/4 финала чемпионата мира между сборными Хорватии и Бразилии.

- Сегодня будут сыграны два матча 1/4 финала. Что хорваты смогут противопоставить бразильцам?

«Здесь сложно что-то предполагать. Естественно, они готовятся к этой встрече и изучают соперника, но как они будут справляться – непонятно. Мастерство бразильцев находится на высоком уровне. Одних знаний здесь не достаточно. Прежде всего, нужны слаженные действия команды и контраргументы в атаке. Важно, в каком состоянии будут находиться хорваты. В любом случае, это будет интересное противостояние».

- Хорваты за четыре года постарели, а бразильцы наоборот омолодили состав. В этом компоненте у кого преимущество?

«Об этом можно было бы рассуждать, если бы это была не одна игра. На один матч могут собраться все. Это ведь чемпионат мира. Хорваты могут достать резервы, сыграть через не могу. Но я не уверен, что бразильцы смогут сделать то же самое, когда будет тяжело. Сейчас им все даётся легко. А вот когда будет сложно, когда хорваты поставят их в тяжёлую ситуацию, как они себя поведут – вопрос».

- Кажется, что сборная Бразилии пока убедительнее всех выступает на чемпионате мира.

- «Конечно. Они яркие, индивидуально сильные, лёгкие. Здорово играют. Но вопрос в том, как они себя поведут, если попадут в нестандартную ситуацию. Мы ведь этого не видели».

- Пока у этой сборной не видно слабых сторон?

- «Нет. Сейчас они очень сильны».

- Во второй паре – Нидерланды – Аргентина, команде Месси будет сложнее добиться победы, чем бразильцам?

- «Тут более ровная пара. Если в первой можно говорит о преимуществе бразильцев в технике и в молодости, то здесь я не вижу явного перевеса. Две очень хорошие команды, приблизительно равные. Поэтому тут будут играть роль собранность, концентрация, желание и тактика. Это будет борьба не только футболистов, но и главных тренеров».

- Мы видели, как Месси вытянул несколько матчей своей сборной. В этой встрече будет также?

- «Возможно. Этот человек может решать один эпизод. Хотя в нидерландской сборной тоже есть такие футболисты. На таком уровне выступают очень серьёзные игроки. Они, конечно, не Месси, но индивидуально сильные и тоже могут решать моменты».

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- Не исключаете, что будет серия пенальти? Всё-таки команды сопоставимы по классу.

- «Здесь может быть любой вариант. И, возможно, серия пенальти будет самым вероятным исходом из всех. Рисковать ведь никто не будет. Обе сборные не показали открытого футбола, как Бразилия. Тут команды сбалансированные и большое внимание уделяют обороне. А в этом матче нужно исключить любые случайности, поэтому соперники наверняка будут осторожны. Особенно в защите».

- Все ожидают полуфинала Аргентина – Бразилия. Вам тоже хотелось бы его увидеть?

- «Я был бы не против посмотреть матч с такой афишей (смеется). Но не разочаруюсь, если Бразилия сыграет с Нидерландами. Тоже будет интересная встреча. Здесь, как ни посмотри, любые противостояния будут интересным».