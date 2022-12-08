Неймар поддержал Пеле в преддверии матча с хорватами

Лидер сборной Бразилии Неймар выразил слова поддержки легендарному бразильскому форварду Пеле, который стал трёхкратным чемпионом мира по футболу.

«Всё, что происходит с Пеле в последнее время – очень сложно. Тяжело об этом говорить. Я надеюсь, он скорее поправится и наша победа (над сборной Южной Кореи – Ред.) принесла ему радость», - цитирует Неймара сайт ФИФА.

В четвертьфинал чемпионата мира в Катаре сборная Бразилии попала, разгромив сборную Южной Кореи в 1/8 финала – 4:1.

Пеле уже не первый год лечится от рака. Недавно СМИ сообщали, что ему стало хуже и искоренить болезнь не помогает даже химиотерапия. Но позже сам бразилец рассказал, что его состояние стабилизировалось.