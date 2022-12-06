Вагнер Лав: «У нас с Оличем была сильная связка в ЦСКА, но меня устроит только победа Бразилии»

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором южноамериканцы встретятся с Хорватией.

По словам футболиста, в предстоящей встрече он будет поддерживать Бразилию, несмотря на то, что в тренерский штаб сборной Хорватии входит его экс-партнёр по московскому клубу Ивица Олич.

«Ивица Олич в тренерском штабе Хорватии? У нас с ним была сильная связка нападающих в ЦСКА. В матче меня устроит любой счёт, главное, чтобы Бразилия вышла дальше», — приводит слова Вагнера Лава Metaratings.

Матч Хорватия — Бразилия состоится 9 декабря. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в полуфинале турнира встретится с победителем пары Нидерланды — Аргентина.