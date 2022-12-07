​Винисиус высказался о танцах сборной Бразилии

Каждый забитый гол на чемпионате мира – 2022 футболисты сборной Бразилии отмечают танцами. Такой способ празднования оценили не все, есть и те, кто критикуют бразильских футболистов.

На вопрос о критике по поводу танцев сборной Бразилии ответил нападающий команды Винисиус Жуниор.

«Это важный момент в футболе. После забитого гола празднуем не только мы, но и вся страна. У нас есть ещё много танцев. Важно продолжать играть хорошо, чтобы много танцевать и дойти до финала в таком ритме», - сказал Винисиус на пресс-конференции.

Ближайший матч на чемпионате мира сборная Бразилии проведёт 9 декабря – против Хорватии в четвертьфинале.