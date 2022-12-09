Мостовой дал прогноз на матч Хорватия - Бразилия

Бывший хавбек сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о поединке между Хорватией и Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

«Бразильцы смотрятся грозно, но и Хорватия выйдет как на финальную схватку. Опыт должен помочь им навязать борьбу, но южноамериканцы смогут добиться победы с минимальным перевесом», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Поединок между хорватами и бразильцами состоится в пятницу, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

Победитель этого матча сыграет в ½ финала мундиаля против Аргентины или Нидерландов.