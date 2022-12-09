Сборная Бразилии провалилась на чемпионате мира – 2022. Будучи одним из главных фаворитов и ставя перед собой задачу по завоеванию трофея, «селесао» вылетели уже по итогам 1/4 финала. Там команда проиграла Хорватии в серии одиннадцатиметровых ударов.

После столь болезненного поражения Тите объявил журналистам о своём уходе из сборной Бразилии.

Тите работал со сборной Бразилии со средины июня 2016 года. С тех пор под руководством этого специалиста «селесао» провели 81 матч. Результаты следующие: 61 победа, 13 ничьих и 7 поражений.

Теперь Бразильская конфедерация футбола будет искать нового тренера для национальной команды.