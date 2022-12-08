​Тите высказался насчёт критики сборной Бразилии из-за танцев

Сборную Бразилии критикуют за танцы – футболисты команды танцуют после каждого забитого гола на чемпионате мира . Комментарий на этот счёт дал главный тренер «селесао» Тите.

«Я не буду комментировать мнения тех людей, которые не знают истории и культуры Бразилии, её быта. Это бразильская культура, и она не дискредитирует никакую другую. Это наш образ жизни.

Если мне придётся танцевать, я буду танцевать. Просто мне нужно больше тренироваться», - сказал Тите на пресс-конференции.

Напомним, что Тите тоже танцевал с бразильскими футболистами после одного из голов команды в матче 1/8 финала мундиаля против Южной Кореи (4:1).