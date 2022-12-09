Бразилия потерпела 6 поражений в 6 последних матчах плей-офф ЧМ против европейских сборных

Сборная Бразилии продлила серию неудач на чемпионатах мира против представителей Европы.

В этот раз непреодолимой преградой для пятикратных чемпионов стала сборная Хорватии, победившая в серии послематчевых пенальти в рамках 1/4 финала. Таким образом, бразильцы в шестой раз кряду терпят неудачу в поединках плей-офф мундиаля против европейских сборных: в 2018 на их пути встала Бельгия, в 2014 – Германия (и Нидерланды в матче за третье место), в 2010 – Нидерланды, в 2006 – Франция.

Последняя победа над европейским коллективом в плей-офф датирована «золотым» для Бразилии 2002 годом – тогда в финале была переиграна сборная Германии.