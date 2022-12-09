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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Таффарел: «Тите излучает спокойствие»

09 Декабря 2022 • 04:08 Комментировать
Хорватия
...
Бразилия
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Через 12 ч. 20 мин.

Бывший голкипер бразильской сборной Клаудио Таффарел, который выиграл в ее составе чемпионат мира 1994 года в США, считает, что главным отличием бразильской сборной от предыдущих команд, которые не очень удачно выступали на предыдущих чемпионатах мира, является фигура ее наставника Тите.

Он, по словам Таффарела, излучает то самое спокойствие, которое принято называть олимпийским - и это является тем самым фактором, которого всегда не хватало бразильцам.

- Тите всегда серьезен, сконцентрирован, но в то же время спокоен. Этот чемпионат для Бразилии другой, не такой как раньше. Тите очень спокоен и уверен в себе - и это чувство передается также игрокам, - цитирует слова Таффарела Rai Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Клаудио Таффарел Тите
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ХОРВАТИЯ БРАЗИЛИЯ
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