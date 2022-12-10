«Не неси дерьмо»: Неймар заткнул агента, раскритиковавшего Тите

Форвард сборной Бразилии Неймар высказался в поддержку экс-главного тренера команды Тите. Специалист покинул свой пост после неудачи на чемпионате мира – 2022.

После провала на мундиале бывший агент нападающего Вагнер Рибейро поверг критике специалиста.

«Тите никогда не являлся футбольным тренером. Он годами пускал пыль в глаза, потерпев неудачу на двух чемпионатах мира. Тите может только речи толкать на школьном выпускном», - гласит сообщение агента в соцсетях.

«Не неси дерьмо, Вагнер», - заступился за тренера Неймар в комментариях.

Бразилия проиграла Хорватии в четвертьфинале и покинула турнир.