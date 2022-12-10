Неймар не исключил уход из сборной Бразилии: «Это похоже на кошмар»

Лидер сборной Бразилии Неймар поделился мыслями после неудачи на чемпионате мира в Катаре.

Находившиеся в числе главных фаворитов турнира бразильцы завершили свой путь уже на стадии четвертьфинала, уступив в серии одиннадцатиметровых сборной Хорватии. Слухи связывали раздосадованного Неймара с уходом из национальной команды, но сам футболист это не подтвердил: «Говорить об этом слишком рано, я ещё ничего не решил. Я не закрываю двери, но не могу ничего исключать», – заявил нападающий «ПСЖ», также высказавшийся о вылете Бразилии: «Я не могу поверить в произошедшее, это похоже на кошмар. Я долго не смогу смириться с этим поражением, но таков футбол».