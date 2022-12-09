​Неймар – в основе: Сборная Бразилии огласила состав на битву с Хорватией

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Бразилии будет играть против Хорватии. Главный тренер «селесао» Тите принял решение включить в стартовый состав команды таких футболистов:

Алиссон, Милитао, Маркиньос, Тьяго Силва, Данило, Каземиро, Пакета, Рафинья, Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон.

Матч Хорватия – Бразилия стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 18:00. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

В полуфинале мундиаля победитель матча Хорватия – Бразилия выходит на победителя дуэли Нидерланды – Аргентина.