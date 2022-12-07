Винисиус: «Модрич, Роналду и Тьяго Силва творят невероятные вещи для своего возраста»

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор восхитился игрой звёздных ветеранов.

Высказываясь о предстоящей встрече со сборной Хорватии, которая пройдёт в рамках четвертьфинала чемпионата мира, футболист мадридского «Реала» отметил своего одноклубника Луку Модрича: «Модрич – это эталон. Он, Криштиану Роналду и Тьяго Силва творят то, что просто ненормально для их возраста, но для них это в порядке вещей. Лука многому меня научил и продолжает учить, я извлекаю огромную пользу из игры с ним. Будет очень приятно встретиться с ним на чемпионате мира. Пусть победит сильнейший», – приводит Marca слова Винисиуса.