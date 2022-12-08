Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси – второй на ЧМ-2022 по передачам под удар

08 Декабря 2022 • 00:58 Комментировать
Нидерланды
...
Аргентина
09.12 22:00

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси занимает вторую строчку в списке главных созидателей текущего мундиаля.

Представитель «Пари Сен-Жермен» 13 раз выводил на удар своих товарищей по команде в четырёх матчах чемпионата мира. Только Антуану Гризманну из сборной Франции удавалось делать это чаще – 15 пасов под удар. Третью позицию в рейтинге занимает Душан Тадич (10), чья сборная Сербии не сумела преодолеть групповой этап, далее располагаются Мехди Тареми, Йозуа Киммих, Кристиан Пулишич, Кристиан Эриксен, Коди Гакпо, Усман Дембеле и Тео Эрнандес – по 9.

Сборная Франции с Антуаном Гризманном сыграет в четвертьфинале против Англии, а Аргентина и Лионель Месси сразятся с Нидерландами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Чемпионат Мира Антуан Гризманн Душан Тадич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НИДЕРЛАНДЫ АРГЕНТИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Декабря
02:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Быстров: «Бразилия порвёт Хорватию»
02:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Браво: «Не особо смотрю матчи чемпионата мира»
01:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Луис Энрике покинет сборную Испании в ближайшие дни слухи
01:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руслан Нигматуллин: «Испанцы недооценили марокканцев»
01:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Браво: «Жаль, на чемпионате мира много команд слабее нас»
01:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван дер Ваарт: «Месси очень хорош на ЧМ-2022, но его партнёры по сборной не слишком впечатляют»
01:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Голкипер Нидерландов Нопперт: «Наша задача – выиграть чемпионат мира»
00:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси – второй на ЧМ-2022 по передачам под удар
00:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аршавин - о сборной Испании: «Они даже не смотрели на ворота»
00:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Юран прокомментировал ситуацию вокруг Роналду
00:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Данни: «Верю, что Португалия победит Марокко, и Роналду будет важен в этом матче»
00:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агент Мартинеса рассказал, что футболиста мучают боли в лодыжке
00:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рабио: «Нам нужно быть осторожными против англичан, но и им следует нас опасаться»
07 Декабря
23:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дюмфрис: «Сборной Нидерландов есть к чему стремиться»
23:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Ливерпуль» опережает «Реал» в гонке за Беллингемом
Все новости
Рекомендуем