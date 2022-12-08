Месси – второй на ЧМ-2022 по передачам под удар

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси занимает вторую строчку в списке главных созидателей текущего мундиаля.

Представитель «Пари Сен-Жермен» 13 раз выводил на удар своих товарищей по команде в четырёх матчах чемпионата мира. Только Антуану Гризманну из сборной Франции удавалось делать это чаще – 15 пасов под удар. Третью позицию в рейтинге занимает Душан Тадич (10), чья сборная Сербии не сумела преодолеть групповой этап, далее располагаются Мехди Тареми, Йозуа Киммих, Кристиан Пулишич, Кристиан Эриксен, Коди Гакпо, Усман Дембеле и Тео Эрнандес – по 9.

Сборная Франции с Антуаном Гризманном сыграет в четвертьфинале против Англии, а Аргентина и Лионель Месси сразятся с Нидерландами.