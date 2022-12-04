Де Пауль - о победе Аргентины над Австралией: «В целом, мы были лучше»

Полузащитник сборной Аргентины и мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль прокомментировал сенсационные поражения фаворитов турнира, а также оценил победу Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против команды Австралии.

«Это футбол, это чемпионат мира. Я слышал, что уже много лет не было такого, чтобы ни одна из команд не набрала полного количества очков на групповом этапе. Многие фавориты выбыли на групповом этапе.

В целом, мы были лучше. Первый гол помог нам чувствовать себя увереннее», — сказал де Пауль в интервью.

Напомним, что команда Аргентины переиграла Австралию со счетом 2:1. В матче 1/4 финала аргентинцы сыграют против Нидерландов. Встреча состоится 9 декабря в 22:00 по московскому времени.