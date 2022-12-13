Корнаухов: «Может быть, настоящих эмоций Месси и не хватало»

Бывший защитник национальной команды России Олег Корнаухов высказал своё мнение касательно форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

Специалист считает, что южноамериканский футболист хоть и позволил себе лишнего во время интервью в матче между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 пен), чрезмерно грубых действий он не совершал.

«Может быть, настоящих эмоций Месси и не хватало четыре года назад, восемь лет назад, чтобы это нутро вышло и помогло им завоевать титул», - приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

Благодаря победе над нидерландской командой аргентинский коллектив обеспечил себе участие в полуфинальном матче чемпионата мира – 2022 в Катаре. Соперником южноамериканцев будет сборная Хорватии.