Фернандес не является приоритетным вариантом для «Реала»

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандес следующим летом не будет приоритетной трансферной целью мадридского «Реала». Как сообщает в социальных сетях журналист Марио Картахена, аргентинец является запасным вариантом в том случае, если «королевский клуб» не сможет приобрести у дортмундской «Боруссии» англичанина Джуда Беллингема.

Напомним, Фернандес на этом чемпионате мира является основным полузащитником сборной Аргентины. На счету футболиста один гол и результативная передача на турнире в Катаре.

Ранее также сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны каталонской «Барселоны».