Сборная Нидерландов спасла игру с Аргентиной благодаря хитрому розыгрышу стандарта

Четвертьфиналы чемпионата мира получаются невероятно драматичными. К основному времени второго тайма матча Нидерланды - Аргентина арбитр добавил 10 минут, и за считанные секунды до окончания компенсированного времени европейцы получили право на опасный штрафной удар метров с 20. Вместо ожидаемого удара по воротам Тён Коопмейнерс сделал короткий вертикальный пас, и Ваут Вергхорст в упор пробил в цель. Счет стал 2:2, и в этой паре абсолютно ничего непонятно. Соперники проведут еще 30 минут на футбольном поле.

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