Альварес прокомментировал свой гол в ворота Австралии

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал свой гол, забитый в ворота Австралии (2:1) на 57-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира. Отметим, что именно этот мяч стал для южноамериканской команды победным.

«Я всегда стараюсь прессинговать высоко, в этот раз мы с де Паулем выдвинулись вперёд и смогли отобрать мяч у вратаря. Мы сделали то, что должны были», — цитирует Альвареса пресс-служба аргентинской сборной.

Этот гол стал для Альвареса уже вторым на текущем турнире. Ранее он забивал сборной Польши (2:0) в матче 3-го тура группового этапа.

Напомним, что в четвертьфинале мундиаля Аргентина встретится с командой Нидерландов, ранее одолевшей сборную США. Эта игра состоится в пятницу, 9 декабря. И начнётся она в 22:00 по московскому времени.