Сёмин: «Ван Галь – тренер высочайшего уровня»

Известный российский тренер Юрий Сёмин выразил похвалу главному тренеру сборной Нидерландов перед завтрашним противостоянием со сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

«Луи ван Галь – тренер высочайшего уровня. Он найдёт способы заблокировать Месси», - цитирует Сёмина «Чемпионат».

Также Сёмин добавил, что совершенно не может найти в этой паре фаворита.

Сборная Нидерландов на стадии 1/8 финала расправилась с командой США – 3:1. А вот команда Аргентины «со скрипом» прошла не самую грозную сборную Австралии – 2:1.

Очная встреча между «оранжевыми» и «альбиселесте» ждёт любителей футбола завтра в 22:00 по московскому времени.