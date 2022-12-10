Ван Галь не проиграл ни одного матча в основное время во главе сборной Нидерландов в свой третий приход

Рулевой сборной Нидерландов Луи ван Галь оставляет свой пост после вылета в четвертьфинале чемпионата мира.

«Оранжевые» уступили в серии послематчевых пенальти сборной Аргентины. Ещё задолго до начала турнира стало известно, что 71-летний специалист покинет должность после катарского мундиаля. Ван Галю не удалось добыть для Нидерландов первый кубок мира, но, как отмечает Opta, в свой третий период работы во главе сборной он так и не проиграл ни одного из 20 матчей в основное время (14 побед и шесть ничьих) при впечатляющей разнице голов – 51:17.

Ранее на текущем чемпионате мира нидерландцы обыграли соперников из Сенегала, Катара и США, а также сыграли вничью с Эквадором.