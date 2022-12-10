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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ван Галь не проиграл ни одного матча в основное время во главе сборной Нидерландов в свой третий приход

10 Декабря 2022 • 02:53 Комментировать
Нидерланды
2:2
Аргентина
окончен после пенальти

Рулевой сборной Нидерландов Луи ван Галь оставляет свой пост после вылета в четвертьфинале чемпионата мира.

«Оранжевые» уступили в серии послематчевых пенальти сборной Аргентины. Ещё задолго до начала турнира стало известно, что 71-летний специалист покинет должность после катарского мундиаля. Ван Галю не удалось добыть для Нидерландов первый кубок мира, но, как отмечает Opta, в свой третий период работы во главе сборной он так и не проиграл ни одного из 20 матчей в основное время (14 побед и шесть ничьих) при впечатляющей разнице голов – 51:17.

Ранее на текущем чемпионате мира нидерландцы обыграли соперников из Сенегала, Катара и США, а также сыграли вничью с Эквадором.

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь сборная Нидерландов
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Окончен после пенальти
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2
2
3.50 3.20 2.25
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