Гуллит раскритиковал поведение игроков сборной Нидерландов

Легенда нидерландского футбола Рууд Гуллит раскритиковал поведение игроков «оранжевых» на чемпионате мира - 2022.

«Все началось с Мемфиса, когда он засунул пальцы в уши. Виргила ван Дейка также разозлили слова Марко ван Бастена. Игроков «оранжевых» слишком избаловали. Им очень много говорили, насколько они хороши», — приводит слова чемпиона Европы - 1988 издание De Telegraaph.

Свой путь на катарском мундиале подопечные Луи ван Галя вылетели на стадии 1/4 финала, уступив Аргентине в ярком матче по итогам серии послематчевых пенальти.