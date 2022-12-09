Рой Кин: «Не сомневаюсь, что Месси выиграет «Золотой мяч», если Аргентина выйдет в финал мундиаля»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин уверен, что полузащитник сборной Аргентины Лионель Месси выиграет «Золотой мяч», если его команда выйдет в финал чемпионата мира.

«Меня не волнует, кто возьмёт «Золотую бутсу» чемпионата мира. Не сомневаюсь, что Месси выиграет «Золотой мяч», если Аргентина выйдет в финал. Лионель является лучшим футболистом этого мундиаля», – цитирует Кина Barca Worldwide.

Напомним, сегодня в 22:00 по московскому времени Лионель Месси в качестве капитана выведет сборную Аргентины на четвертьфинальный матч чемпионата мира против национальной команды Нидерландов.