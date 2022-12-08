​Тренер Аргентины Скалони разозлился из-за вопроса журналиста

В пятницу вечером сборная Аргентины будет проводить матч 1/4 финала чемпионата мира против Нидерландов. Главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони во время пресс-конференции разозлился после вопроса о состоянии Родриго де Пауля.

«Мы тренировались в закрытом режиме, почему вы спрашиваете у меня о де Пауле? Вы пытаетесь помочь сборной Нидерландов? Нехорошо, когда информация просачивается в СМИ, это всё очень странно.

Впереди ещё одна тренировка, и мы посмотрим, смогут ли сыграть де Пауль и ди Мария. Важно, чтобы те, кто вышел на поле, были готовы на все 100%», - сказал Скалони журналистам.