Де Пауль: «Аргентина намерена пройти весь путь на чемпионате мира»

Хавбек сборной Аргентины Родриго де Пауль прокомментировал выход своей команды в полуфинал чемпионата мира – 2022. В матче ¼ финала южноамериканцы победили Нидерланды (2:2, 4:3 пен.).

«Я все показал на поле. Сейчас меня переполняют эмоции, мы очень много работали ради этого. Попасть в полуфинал чемпионата мира – такое случается не каждый день.

Наша команда изначально настраивалась пройти весь путь, и мы уже многого добились. Аргентина смогла оправиться после тяжелого фиаско на старте. Надеюсь, эти невероятные моменты продолжатся», - цитирует полузащитника пресс-служба сборной.

За выход в финал Аргентина поборется с Хорватией.