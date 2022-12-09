​Агуэро раскритиковал судью матча Нидерланды – Аргентина

Известный в прошлом аргентинский футболист Серхио Агуэро раскритиковал главного арбитра матча Нидерланды – Аргентина на чемпионате мира.

Игру между нидерландцами и аргентинцами обслуживает испанский рефери Антонио Матеу Лаос. У Агуэро появились претензии не к квалификации, а к поведению этого судьи.

«Как этот рефери любит привлекать к себе внимание, боже мой», - написал Агуэро в социальных сетях.

Напомним, что несколько лет назад Серхио Агуэро пришлось завершить карьеру из-за проявившихся проблем с сердцем.

Следить за матчем Нидерланды – Аргентины во всех деталях можно в текстовой трансляции.