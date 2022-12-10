Месси высказался о сборной Хорватии

Лионель Месси впечатлён игрой, показанной хорватами в четвертьфинале против Бразилии.

Аргентина и Хорватия оформили путёвки в полуфинал, одолев в серии послематчевых пенальти сборные Нидерландов и Бразилии соответственно. После триумфа аргентинцев журналисты спросили у капитана Лионеля Месси, что он думает о сопернике по полуфиналу: «Сборная Хорватии показала, что является отличной командой. Временами хорваты играли на равных с Бразилией. Тренер Далич давно занимает свой пост, у них очень сыгранный состав», – отметил 35-летний футболист «ПСЖ», ставший автором гола и результативной передачи в матче против Нидерландов.

Поединок Аргентина – Хорватия состоится 13 декабря.