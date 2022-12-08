Ван Галь рассказал, в каком случае продолжит карьеру

Наставник сборной Нидерландов Луи ван Галь высказался о возможном завершении тренерской карьеры после ЧМ-2022.

«Думаю, я завершу свой путь. Я принял предложение сборной, потому что она нуждалась во мне. Но никогда не говори никогда. Недавно Дик Адвокат вернулся к работе, хотя он старше меня. Если я получу серьезный вызов, то могу еще немного поработать. Мне сейчас 71 год, но я выгляжу как бог», - передает слова тренера De Telegraaf.

Нидерланды вышли в ¼ финала чемпионата мира, где померяются силами с национальной командой Аргентины. Победитель данного противостояния станет участником полуфинала.