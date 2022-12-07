Ван Бастен: «Месси оставляет свою команду вдесятером при обороне»

Известный нидерландский экс-футболист Марко ван Бастен высказался о том, как можно остановить Лионеля Месси.

9 декабря сборные Нидерландов и Аргентины разыграют между собой путёвку в полуфинал чемпионата мира, и одна из главных задач для команды Луи ван Галя – не дать проявить лучшие качества Лионелю Месси, уже забившему три гола на турнире.

«Если у нас есть игрок, способный на протяжении 90 минут играть персонально против Месси, мы должны прибегнуть к такой стратегии. Италия успешно проворачивала этот трюк против Марадоны.

Можно сказать, что команды Месси играют вдесятером, когда остаются без мяча. Нам нужно позаботиться о том, чтобы он не был открыт при наших потерях», – приводит NOS слова ван Бастена.