Булыкин: Аргентина — фаворит в матче с Нидерландами, но не всё так однозначно

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался в преддверии матча между сборными Нидерландов и Аргентины.

«В матче с Аргентиной у Нидерландов могут быть сюрпризы. Я буду болеть за голландцев. У меня там мой одноклубник Блинд еще играет. Аргентина с Месси фавориты, но в этой паре не все так однозначно», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, в 1/8 финала мундиаля нидерландцы прошли США (3:1), а аргентинцы одолели Австралию (2:1).

Четвертьфинальный матч чемпионата мира Нидерланды – Аргентины состоится завтра, 9 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.