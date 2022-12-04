Сёмин: «Игрой на чемпионате мира Месси доказывает, что является большой величиной в футболе»

Российский футбольный специалист Юрий Сёмин поделился мнением об игре нападающего Лионеля Месси за сборную Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«Месси играет главную роль в сборной. Он хорошо себя чувствует физически. На этом ЧМ Лионель один из ярких игроков и доказывает, что он большая величина в футболе», - приводит слова экс-наставника «Локомотива» сайт телеканала «Матч ТВ».

Аргентина стала участником четвертьфинальной стадии чемпионата мира, победив в 1/8 финала Австралию со счетом 2:1. Следующим соперником «альбиселесте» будут Нидерланды. Поединок состоится 9 декабря.