Гвардиола: «Месси ходит, а не бегает? Он просто изучает игру»

В последние годы аргентинского нападающего Лионеля Месси часто попрекают в том, что он, дескать, не бегает, а просто ходит по полю. Подобные упреки его бывший наставник Хосеп Гвардиола считает напрасными и происходящими от людей, не способных смотреть на ситуацию глубже.

Гвардиола считает, что Месси, подобно обходящему свои владения тигру, не спешит, потому что анализирует игру. А затем, как вышеупомянутый царь тайги, совершает один мощный прыжок - и забивает.

- Месси прогуливается по полю? Нет, он просто анализирует игру таким образом, - цитирует слова Гвардиолы fcinter1908.it.