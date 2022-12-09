Корнаухов: «Месси может в одиночку решить исход матча с Нидерландами»

Экс-игрок московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о противостоянии Нидерландов и Аргентины в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Аргентине будет очень сложно, и я не скажу, что она фаворит. Чуть больше за нее говорит то, что в команде есть Месси, который может в одиночку решить исход», - приводит слова Корнаухова издание «РБ Спорт».

Поединок четвертьфинала чемпионата мира между нидерландцами и аргентинцами состоится в пятницу, 9 декабря. Начало – 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния встретится в полуфинале против Бразилии или Хорватии.