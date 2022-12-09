Бушманов затруднился назвать фаворита в матче Нидерланды – Аргентина

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира Нидерланды – Аргентина.

«В матче Нидерландов и Аргентины, мне кажется, более равная пара. Понятно, что у аргентинцев есть Месси, который в одиночку может решить эпизоды, но у голландцев очень организованная команда», — приводит слова Бушманова Rusfootball.

По мнению эксперта, нидерландская сборная является очень крепкой, она готова забраться максимально высоко, поэтому встреча будет равной, тяжело назвать победителя.

Матч между Нидерландами и Аргентиной состоится сегодня, 9 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск.