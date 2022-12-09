​Журналист из Нидерландов: Российский паспорт поставит крест на карьере Промеса в сборной

В пятницу появилась информация о том, что Куинси Промес может получить российское гражданство. Комментарий на этот счёт дал журналист из Нидерландов Лекс Ламмерс, который представляет издание Gelderlander.

«Полагаю, этим ходом Промес избежит судебного преследования в Голландии», - высказался Ламмерс, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Журналист отметил, что в Нидерландах Промес и без того имеет плохую репутацию, а новости о российском гражданстве только усилят критику в адрес нападающего «Спартака».

По мнению Ламмерса, в случае получения российского гражданства Куинси Промес больше не будет играть за сборную Нидерландов.

«Да какая может быть сборная после такого? Путь в команду ван Галя точно будет закрыт, как только у Куинси будет российский паспорт», - сказал Ламмерс.