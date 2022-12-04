Российский футбольный агент Алексей Сафонов в интервью сетевому изданиюподелился мнением, кто заменит Криштиану Роналду и Лионеля Месси после завершения карьеры.

«Мбаппе выделяется, Роналду уходит, а француз забирает инициативу. Мбаппе ведь говорил, что это его любимый игрок, теперь вырастает до его уровня.

Неймар? Видно, что он сдаёт… Ришарлисон есть и другие ребята. Выделю ещё португальцев Бруну Фернандеша и Жоау Фелиша из «Атлетико». Мальчишка 17-летний из Австралии (Гаранг Куол - прим. «Евро-Футбол.Ру»), который чуть в матче с Аргентиной не сравнял, уже подписал контракт с «Ньюкаслом», — сказал Сафонов.

Месси и Роналду выступают в данный момент на чемпионате мира в Катаре. Аргентина вчера, 3 декабря, победила Австралию и вышла в 1/4 финала мундиаля. Португалия 6 декабря за выход в четвертьфинал поборется со Швейцарией.