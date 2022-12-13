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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Казанский: «Ни один турнир не сравнится по масштабу эмоций с чемпионатом мира по футболу»

13 Декабря 2022 • 01:45 Комментировать
Нидерланды
2:2
Аргентина
окончен после пенальти

Знаменитый комментатор Денис Казанский оценил итоги четвертьфинальных матчей катарского чемпионата мира.

«Теперь 9 декабря 2022 года — в летописи мирового спорта. На века! Выдающийся день! Оба матча — Хорватия — Бразилия и Голландия — Аргентина — в очередной раз доказали, что ни один турнир на Земле не сравнится по масштабу эмоций с чемпионатом мира по футболу», — приводит слова Казанского издание «Спорт-Экспресс». Комментатор также рассказал, что ни за кого не болел в тех встречах.

Напомним, что первый четвертьфинальный день образовал полуфинальную пару, в которой Хорватия встретится с Аргентиной во вторник, 13 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Хорватии Денис Казанский сборная Нидерландов
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