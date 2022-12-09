Алдонин: «Аргентина ещё не играла с соперником уровня Нидерландов»

В рамках ¼ финала чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины померяется силами с командой Нидерландов. Своим мнением по этому поединку поделился экс-игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин.

«Фавориты в любом случае аргентинцы, но не явные. На этом чемпионате Аргентина еще не играла с соперником уровня нидерландцев. Думаю, будет очень интересный футбол», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Матч Нидерланды – Аргентина состоится сегодня, 9 декабря. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Liveresult.ru.