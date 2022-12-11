Батистута поздравил Месси с повторением своего рекорда

Известный в прошлом нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался о Лионеле Месси, который повторил рекорд «Батигола» на чемпионатах мира. На счету обоих форвардов по десять голов на мундиалях.

«Лионель, мои поздравления. Рекорд принадлежал мне 20 лет, и я наслаждался этим. Делить его с тобой – большое удовольствие и гордость для меня. Я надеюсь, что ты сможешь побить его уже в следующей игре», - говорится в публикации Батистуты в социальных сетях.

В полуфинале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины встретится с национальной командой Марокко. Поединок состоится во вторник, 13 декабря, начало – 22:00 мск.