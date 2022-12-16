Ван Галь: «Я вообще не критиковал Месси»

Экс-наставник сборной Нидерландов Луи ван Галь рассказал о словах, которые он адресовал Лионелю Месси перед четвертьфиналом ЧМ-2022 против Аргентины.

«Я вообще не критиковал Месси. Я просто обратил внимание на то, что в 2014 году нам удалось выключить его из игры, лишив возможности получать мяч», — приводит слова ван Гала Mundo Deportivo. По мнению специалиста, аргентинская пресса неправильно передала его слова. Отметим, что после очного четвертьфинала Месси обвинил ван Галя в неуважении к своей сборной.

Напомним, что драматичная встреча завершилась победой Аргентины в серии пенальти после ничьи со счётом 2:2.