Радченко считает, что Аргентине будет сложно в матче с Нидерландами

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался в преддверии матча между сборными Нидерландов и Аргентины.

«Будет интересный матч. Сборная Нидерландов – очень неплохая команда, которая, может быть, не играет в яркий футбол, но играет на результат. И это пока у них функционирует», — цитирует Радченко «Чемпионат». По мнению специалиста, аргентинцам придется очень непросто в этой игре.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборной Нидерландов и национальной командой Аргентины состоится завтра, 9 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.