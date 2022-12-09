Альварес: «Аргентина верит, что выйдет в полуфинал»

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес пообщался с журналистами в преддверии поединка ¼ финала чемпионата мира против национальной команды Нидерландов.

«У Нидерландов хорошая команда, сформированная из сильных игроков. Но мы верим в свои силы и рассчитываем выйти в полуфинал. Наша команда движется шаг за шагом. Для нас очень важно оказаться в числе четырех лучших сборных мира. Это доставит нам невероятную радость», - передает слова нападающего пресс-служба ФИФА.

Поединок между Нидерландами и Аргентиной состоится сегодня, 9 декабря, начало матча – 22:00 по московскому времени.