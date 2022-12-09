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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Альварес: «Аргентина верит, что выйдет в полуфинал»

09 Декабря 2022 • 14:34 Комментировать
Нидерланды
...
Аргентина
Через 6 ч. 31 мин.

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес пообщался с журналистами в преддверии поединка ¼ финала чемпионата мира против национальной команды Нидерландов.

«У Нидерландов хорошая команда, сформированная из сильных игроков. Но мы верим в свои силы и рассчитываем выйти в полуфинал. Наша команда движется шаг за шагом. Для нас очень важно оказаться в числе четырех лучших сборных мира. Это доставит нам невероятную радость», - передает слова нападающего пресс-служба ФИФА.

Поединок между Нидерландами и Аргентиной состоится сегодня, 9 декабря, начало матча – 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Хулиан Альварес сборная Нидерландов
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НИДЕРЛАНДЫ АРГЕНТИНА
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