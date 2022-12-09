Бышовец: Месси — это козырь сборной Аргентины, он делает разницу

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины.

Бышовец сказал «РБ Спорту», что у нидерландских футболистов очень высокий IQ, они умеют играть и в атаке, и в обороне, но Аргентина подошла к матчу сбалансированной, плюс в составе есть Лионель Месси, который в любой встрече может забить и отдать пас, его присутствие является большим козырем аргентинцев.

Матч Нидерланды – Аргентина пройдет сегодня, 9 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по мск. За прямой текстовой трансляцией игры можно будет следить на портале LiveResult.